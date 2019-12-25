Велосипедист заплатил 1 млн рублей за сбитого насмерть пешехода и избежал уголовного наказания

Мужчина на велосипеде ехал по тротуару.

Велосипедист насмерть сбил пешехода на Торфяной дороге. Мужчине удалось отделаться штрафом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Велосипедист ехал со скоростью 15-20 км/час по левому тротуару в направлении от Школьной улицы в сторону улицы Оптиков 8 ноября 2019-го года. Тем самым он подверг опасности пешеходов, при том что у него была реальная возможность осуществлять движение по правому краю проезжей части.

В результате движения Александр Иванов сбил человека, через 2 дня пострадавший скончался от полученных травм.

От потерпевшего в суд поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Иванова, так как он возместил причиненный ущерб, заплатив 1 млн рублей. Участники процесса не возражали.

Приморский районный суд прекратил дело за примирением сторон.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что виновник смертельного ДТП в Петербурге выплатил потерпевшей 1 млн рублей моральной компенсации.

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