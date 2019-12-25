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Велосипедист заплатил 1 млн рублей за сбитого насмерть пешехода и избежал уголовного наказания
Сегодня, 11:59
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Велосипедист заплатил 1 млн рублей за сбитого насмерть пешехода и избежал уголовного наказания

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Мужчина на велосипеде ехал по тротуару.

Велосипедист насмерть сбил пешехода на Торфяной дороге. Мужчине удалось отделаться штрафом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Велосипедист ехал со скоростью 15-20 км/час по левому тротуару в направлении от Школьной улицы в сторону улицы Оптиков 8 ноября 2019-го года. Тем самым он подверг опасности пешеходов, при том что у него была реальная возможность осуществлять движение по правому краю проезжей части. 

В результате движения Александр Иванов сбил человека, через 2 дня пострадавший скончался от полученных травм. 

От потерпевшего в суд поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Иванова, так как он возместил причиненный ущерб, заплатив 1 млн рублей. Участники процесса не возражали.

Приморский районный суд прекратил дело за примирением сторон. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что виновник смертельного ДТП в Петербурге выплатил потерпевшей 1 млн рублей моральной компенсации. 

Фото: pixabay.com

Теги: велосипедист, велосипедная дорожка, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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