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Петербурженка отсудила у Минфина полмиллиона рублей
Сегодня, 22:56
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smirenny

Петербурженка отсудила у Минфина полмиллиона рублей

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Девушку обвиняли в отмывании денег.

В понедельник, 15 февраля, Петроградский районный суд рассмотрел иск Ирины Парыгиной к Министерству Финансов России и вынес решение, согласно которому Минфин компенсирует моральный вред за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Согласно приговору Куйбышевского районного суда, петербурженку оправдали в деле об организации преступного сообщества и легализации (отмыванию) денежных средств и признал ее право на реабилитацию. Также Парыгина уточнила, что во время следствия находилась под стражей в жестких условиях, к которым не была готова. Свой моральный ущерб она оценила в 5 миллионов рублей. 

Суд удовлетворил иск частично. Минфин выплатит компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили выбитые окна на шпиле Лахта-центра.

Фото: Piter.TV

Теги: министерство финансов, незаконное уголовное преследование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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