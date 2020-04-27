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Петербуржцы заметили выбитые окна на шпиле Лахта-центра
Сегодня, 21:30
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smirenny

Петербуржцы заметили выбитые окна на шпиле Лахта-центра

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Оказалось, что на шпиле и вовсе нет стекла.

Петербуржцы заметили в Лахта-центре выбитые окна и поделились снимками в социальной сети. Кто-то предположил, что стекла разбили чайки, а кто-то иронично предположил, что это необычная система проветривания. 

"Мегаполис" выяснил, что на самом деле на шпиле нет стекла: фасады выполнены  из металлической сетки. Это позволяет снизить ветровыех нагрузки на башню, а также работает в качестве антиобледенительной меры. 

Странный эффект выбитых окон создал опавший снег. В администрации комплекса уточнили, что снег и наледь на ячейках не образуют сплошного пласта и не являются опасными, когда сходят вниз. 

Ранее мы писали, что заместителя гендиректора ПАО "Ленэнерго" Горячева арестовали.

Фото: "Мегаполис"

Теги: выбили окна, лахта-центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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