Петербуржцы заметили выбитые окна на шпиле Лахта-центра

Петербуржцы заметили в Лахта-центре выбитые окна и поделились снимками в социальной сети. Кто-то предположил, что стекла разбили чайки, а кто-то иронично предположил, что это необычная система проветривания.
"Мегаполис" выяснил, что на самом деле на шпиле нет стекла: фасады выполнены из металлической сетки. Это позволяет снизить ветровыех нагрузки на башню, а также работает в качестве антиобледенительной меры.
Странный эффект выбитых окон создал опавший снег. В администрации комплекса уточнили, что снег и наледь на ячейках не образуют сплошного пласта и не являются опасными, когда сходят вниз.
Ранее мы писали, что заместителя гендиректора ПАО "Ленэнерго" Горячева арестовали.
Фото: "Мегаполис"
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