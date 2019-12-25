Губернатор обсудил в Министерстве финансов инфраструктурные бюджетные кредиты

Губернатор поблагодарил Министерство финансов за помощь в борьбе с пандемией.

Губернатор Александр Беглов провел переговоры с руководством Министерства финансов России, в ходе которых обсудили вопрос взаимодействия при реализации существующих и перспективных проектов в сфере государственно-частного партнёрства, в том числе строительства Широтной магистрали скоростного движения, перинатального центра, путепроводов через железнодорожные пути, передает Смольный.

Работу городского правительства в вопросе обеспечения сбалансированности бюджета высоко оценили, также отметили высокую долговую устойчивость главного финансового документа региона.

Напомним, 26 июля президент России провел с губернаторами Петербурга и Ленобласти совещание, в ходе которого обсуждался вопрос о выделении средств из Фонда национального благосостояния на приобретение 950 вагонов метро, а также заявка на инфраструктурные бюджетные кредиты, средства с которых пойдут на развитие транспортной инфраструктуры.

В ходе совещания с представителями Минфина, Беглов поблагодарил министерство за помощь в борьбе с COVID-19 и за поддержку инициатив.

Ранее мы писали, что Банк России купил валюту на 13,4 млрд рублей.

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