Петербурженка отсудила у Фонда капитального ремонта около 100 тысяч рублей

Женщина смогла доказать, что ей причинили ущерб во время капитального ремонта.

Суд оштрафовал Фонд капитального ремонта за повреждение окон у жительницы Благодатной улицы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прасковья Астраханцева заметила, что ее пластиковые окна повредили во время капремонта фасада. Она обратилась в суд и попросила взыскать с ответчика 97 тысяч рублей — такова стоимость замены окон.

Было установлено, что ремонт проходил в 2017-2018 годах. Эксперт подтвердил, что выявленные дефекты действительно могли появиться в ходе ремонта. Представитель фонда никаких доказательств своей позиции не предоставил.

Женщина получит 97 тысяч рублей.

Фото из архива Piter.tv