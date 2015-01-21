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Петербурженка отравилась парами хлора во время уборки в квартире
Сегодня, 14:29
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Петербурженка отравилась парами хлора во время уборки в квартире

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Петербурженку доставили в больницу. Ее поместили в отделение токсикологии.

Жительница Петербурга отравилась парами хлора, пока чистила ванну в квартире. Инцидент произошел сегодня ночью, 27 ноября, на проспекте Науки. 

Как стало известно Piter.tv, пострадавшая ночью решила заняться уборкой в доме. Неожиданно ей стало плохо. Женщина вызвала скорую помощь. Медики выяснили, что петербурженка отравилась концентратом "Белизны". 51-летнюю хозяйку доставили в больницу. 

Сейчас женщина проходит лечение в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. У нее диагностировали отравление парами хлора. Пациентка  находится в состоянии средней степени тяжести в отделении токсикологии.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: ревнивому петербуржцу придется оплатить погребение убитой им сожительницы по решению суда

Фото: Pxhere

Теги: белизна, отравление, скорая помощь, хлор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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