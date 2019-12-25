Петербурженка отморозила уши на улице и попала в больницу

Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно Piter.TV, 26 декабря в 33-й отдел полиции поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Днем этого же дня в медучреждение обратилась 23-летняя петербурженка, которая отморозила на улице уши. В итоге у девушки диагностировали отморожение ушных раковин 1-2й степени. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Тем временем в городе по-прежнему морозно. Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной с прояснениями погодой. Ночью возможен небольшой снег, день обещает быть без существенных осадков. Понедельник пройдет в сопровождении северо-западного, западного умеренного ветра. Ночью температура воздуха составит -14…-16 градусов (местами до -18), днем же – -8…-10.

Фото: Piter.TV