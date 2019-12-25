Петербурженка отказалась от музыкальной карьеры и создала сообщество женщин-сварщиц

Валерия Пичугина из Петербурга собрала 150 коллег-сварщиц и борется со стереотипами.

Жительница Санкт-Петербурга Валерия Пичугина третий год работает сварщицей и развивает женское профессиональное сообщество, которое уже объединяет около 150 участниц. Об этом сообщает "Фонтанка".

До смены профессии девушка окончила музыкальный колледж в Воронеже и училась на звукорежиссёра в Петербурге. После пандемии она решила кардинально изменить сферу деятельности, прошла обучение на курсах сварщиков и устроилась работать на предприятие.

По словам Пичугиной, в начале карьеры ей не раз отказывали при приёме на работу из-за пола. Однако на производствах, где важнее квалификация, чем гендер, подобных проблем становится меньше.

Сексизм, по наблюдениям Валерии, чаще выражается в шутках и неловких ситуациях, но постепенно отношение к женщинам-сварщицам меняется. В чате сообщества участницы обсуждают вопросы безопасности, подбор рабочей одежды и сложности в профессии.

Пичугина уверена, что женщины не уступают мужчинам в мастерстве, особенно в точных и аккуратных видах сварки. Свой доход она оценивает примерно в 110 тыс. руб., при этом средняя зарплата сварщиков в России составляет 100–150 тыс. руб., а на вахтах может достигать 300–600 тыс. руб.

Фото: pxhere