В Петербурге пенсионерка отдала полмиллиона за пищевые добавки

В Петербурге пожилая женщина отдала 500 тысяч неизвестным за товар. Позже она осознала, что цена вышла слишком дорогая.

Пожилая петербурженка отдала 500 тысяч рублей "людям в черном" за БАДы, а после обратилась в полицию с подозрением, что в проделанной операции что-то не чисто.

70-летняя пенсионерка обратилась в правоохранительные органы 25 октября. По ее словам она самостоятельно отдала полмиллиона неизвестным. Также она рассказала, что люди в темной одежде дваждыы привозили товар к ней в квартиру. За первую партию пищевых добавок пенсионерка отдала 242 тысячи рублей, за вторую – 263 тысячи.

пожилая женщина заявила, что цена продуктов весьма завышена. Теперь старушка просит полицейских разобраться в сомнительных сделках.