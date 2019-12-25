В Петербурге школьный охранник домогался до 15-летней девочки

Мужчина заманил школьницу под предлогом забрать журнал.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 39-летняя женщина и заявила о домогательствах в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Женщина обвинила в содеянном 71-летнего школьного охранника. Она рассказала, что утром 16 октября он под предлогом забрать журнал заманил 15-летнюю девочку в помещение и совершил развратные действия.

Мужчину вызвали в следственный комитет, допросили и поместили в изолятор. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее петербурженка обвинила слесаря в совращении 14-летней дочери.

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