Петербурженка обвинила 19-летнего парня в растлении ее несовершеннолетней дочери

Девочке исполнилось 15 лет.

Вечером 9 января в полицию Петербурга обратилась 48-летняя женщина и обвинила 19-летнего парня в растлении ее 15-летней дочерью. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам петербурженки, молодой человек вступил в половой контакт с несовершеннолетней девушкой. Произошло это в период с 25 октября по 15 ноября 2018 года в Волхове по адресу Средний переулок, 31.

В настоящий момент полиция занимается расследованием инцидента и разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что петербурженка подозревает бывшего мужа в изнасиловании их общей дочери.

Фото: pixabay.com