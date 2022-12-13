85-летнего игумена Анатолия Суворова арестовали на два месяца по делу о растлении

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В Московской области суд арестовал на два месяца 85-летнего игумена женского монастыря Святой Живоначальной Троицы, расположенного в деревне Острово под Орехово-Зуево. Анатолий Суворов подозревается по статье за растление малолетних. Следственные органы полагают, что в 2017 году мужчина надругался над двумя воспитанниками, которым было 12 и 17 лет. Инцидент мог произойти в одной из обителей. О произошедшем правоохранительные органы узнали от двух пострадавших, которым сейчас 18 и 23 года. Напомним, что фигурант уголовного дела был задержан 9 января 2023 года. Силовики изъяли у подозреваемого системные блоки, карты памяти, CD и DVD диски, а также видеокамеры. Мужчине грозит до 15 лет заключения. В социальных сетях говорят о том, что монастырь, в котором служил Суворов, является "самой настоящей сектой". Он зарегистрирован как религиозная организация ИПЦ (истинно-православной церкви).

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Фото и видео: Telegram / Mash