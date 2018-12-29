Петербурженка отдала мошеннику более 4 млн рублей за участие в программе Андрея Малахова

Женщина попала в трудную ситуацию и хотела стать героиней известного шоу на канале Россия-1.

Полиция Петербурга поймала мошенника, который обманул петербурженку на кругленькую сумму денег. Мужчина узнал, что женщина хочет стать героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале Россия-1, представился ей помощником известного ведущего и потребовал деньги за участие в шоу. Об этом пишут "Невские новости".

По информации издания, инцидент произошел в сентябре 2018 года. 68-летняя Лариса С. попала в трудную жизненную ситуацию и решила обратиться в программу "Прямой эфир" для ее разрешения. Петербурженка написала письмо в редакцию и стала ждать. Примерно через три недели Ларисе позвонил незнакомец и представился помощником Малахова. Он заявил, что письмо изучили и готовы рассмотреть эту ситуацию в эфире. Но чтобы начать работать, нужно заплатить. Женщина отправилась в Москву и передала мошеннику более четырех миллионов рублей.

Ларисе потребовалось некоторое время, чтобы понять, что ее обманули. После жительница Петербурга обратилась в приемную Федеральной службы безопасности и сообщила о действиях преступника. Заявление было передано в полицию Москвы.

Мошенника удалось поймать при повторной передаче денег уже в Северной столице. На этот раз он попросил еще полтора миллиона рублей. Мужчину задержали днем 26 декабря. Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Дагестана, проживающий в Москве. В отделе полиции он написал явку с повинной, в которой рассказал, что нашел в интернете письмо и контакты Ларисы и провернул все эти махинации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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