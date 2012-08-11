Петербурженка лишилась 10 млн после "волшебного" звонка

Участницу схемы отправили в колонию на 2,5 года.

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранткой стала женщина, участвовавшая в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств у социально незащищенной гражданки.

По материалам дела, в январе женщина вступила в сговор с неустановленными лицами. Сообщники связались с потерпевшей и убедили ее продать квартиру, а полученные деньги передать для "сохранности".

С 30 января на улице Чайковского фигурантка получила от жертвы сумку, в которой находилось 10 млн руб., вырученные от продажи недвижимости. После передачи средств она скрылась и разделила сумму с соучастниками. В ходе разбирательства обвиняемая частично признала вину, выразила раскаяние и принесла извинения потерпевшей. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 года колонии общего режима. Помимо лишения свободы, на женщину возложена обязанность компенсировать потерпевшей ущерб в полном объеме — 10 млн руб.

Фото: Piter.TV