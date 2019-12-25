Петербуржец заявил в полицию на отца, который пытался его застрелить

Пожилой мужчина дважды выстрелил в сторону сына.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта мужчина обратился в полицию с заявлением на собственного отца.

Он утверждал, что 70-летний пенсионер угрожал ему пистолетом. Инцидент произошёл в квартире дома №11 на улице Шаврова.

Полиция приехала по адресу и установила, что отец во время ссоры стал угрожать своему сыну расправой. Он дважды выстрелил в его сторону.

Пожилого мужчину доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол по факту хулиганства.

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Фото: Pixabay