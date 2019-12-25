В Ленобласти мужчина проломил голову экс-супруге и убил ее любовника

Женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Днем 4 марта в дежурную часть службы "112" поступило сообщение от 37-летней женщины, которая обвинила своего экс-супруга в избиении и убийстве. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в СНТ "Поляны" в поселке Яковлево Выборгского района Ленобласти. 49-летний мужчина ударил свою бывшую жену по голове предметом, похожим на пистолет, а затем четыре раза выстрелил в ее нынешнего возлюбленного. Далее стрелок погрузил тело соперника в багажник своего "Мерседеса" и увез его в неизвестном направлении.

Женщину увезли в Рощинскую районную больницу в поселке Первомайское. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Сейчас потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящий момент стражи порядка разыскивают подозреваемого. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что неизвестный выстрелил в голову прохожего на улице Подвойского.

Фото: Piter.TV