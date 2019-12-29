Неизвестный выстрелил в голову прохожего на улице Подвойского

Пострадавшего увезли в больницу с многочисленными травмами.

В ночь на 4 марта в дежурную часть службы "112" позвонил неизвестный и заявил, что слышал стрельбу возле дома №32 на улице Подвойского. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Приехавшие по указанному адресу стражи порядки никого не обнаружили. И только утром 4 марта поступила телефонограмма из Александровской больницы. Медики рассказали о госпитализации мужчины, который лежал возле дома №32 по улице Подвойского.

По словам специалистов, 42-летний петербуржец поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с вдавленным переломом правой теменной кости, а также ушиб грудной клетки слева.

Установлено, что в голову пострадавшего выстрелили из пистолета. Личность стрелка пока не известна.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование продолжается.

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Фот: Piter.TV