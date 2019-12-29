Сын до смерти избил мать в квартире на улице Черкасова

На теле умершей обнаружили многочисленные гематомы.

В среду, 4 марта, в полицию Петербурга обратилась 45-летняя женщина и заявила об убийстве. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Она рассказала о сообщении, который прислал ее племянник. 29-летний мужчина рассказал, что в квартире дома на улице Черкасова он убил свою 53-летнюю мать.

Конфликт произошел во время ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков. Мужчина руками и ногами избил мать. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По указанному адресу обнаружили труп женщины. На теле зафиксировали многочисленные гематомы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали охотников за похоронными деньгами.

Фото: Piter.TV