Петербуржец заснял облака, закручивающиеся в "торнадо"

Над городом на Неве продолжает властвовать циклон: вот на что он способен.

Вечером в субботу, 14 августа, некоторые районы Петербурга приняли на себя удар стихии – прошел дождь и град. Однако циклон, опустившийся на город, оказался способен и не на такое.

В телеграм-канале "Астро Фото Болото" разместили видео петербуржца, на котором он запечатлел облака на Суздальском проспекте, которые закручиваются как торнадо.

В прошлую петербургскую грозу молнии попали в здание "Лахта Центра" – получилось впечатляющее зрелище.

Видео: YouTube / Александр Головатый