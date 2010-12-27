В Московском районном суде изучат дело об убийстве петербуржца собственным отцом

В Петербурге в суде рассмотрят дело нетрезвого родителя,зарезавшего сына.

В Московском районном суде рассмотрят дело об убийстве петербуржца собственным отцом. Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Во время пьяной ссоры на почве натяжных отношений родитель зарезал ножом сына. Об этом сообщили представители прокуратуры Петербурга.

Известно, что пострадавший скончался на месте происшествия. После первого удара нападавший мужчина не до конца вытащил лезвие орудия убийства, после чего еще раз вонзил острие в близкого человека.

В настоящее время обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он находится под стражей.