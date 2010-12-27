Петербуржец обвинил сиделок отца в краже орденов и наград деда-ветерана

В Северной столице расследуют дело о похищении военных наград времен ВОВ у сына ветерана.

Петербуржец обвинил сиделок отца в краже военных наград своего отца и деда. Мужчина заметил пропажу орденов за сражения на Ленинградском фронте с кителя и сообщил в полицию. По мнению заявителя, бывшего красноармейца ограбили приходящие женщины-сиделки.



Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы днем 18 марта. Местный житель обратил внимание на исчезновения почетных знаков за службу после смерти отца. Китель воевавшего деда остался без ордена Нахимова, “Красного знамени”, “Красной звезды”, медалей за Боевые заслуги”, “оборону Ленинграда”, “Медаль Жукова”. Кроме этого, имущества лишился и почивший отец: сын недосчитался наград “за безупречную службу”, “ветеран вооружённых сил СССР” и “300 лет военному флоту”.

Петербуржец отметил, что материальной выгоды за украденное получить нельзя. Однако, вещи дороги ему как память о погибших родственниках. По мнению заявителя, награды могли попасть в руки двух сиделок. Они ухаживали за стариком-отцом с апреля 2017 года. Женщины приходили в его квартиру на Дунайском проспекте, поэтому могли беспрепятственно самостоятельно забрать необходимое. Об исчезновении наград сын узнал после увольнения персонала.

