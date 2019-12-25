Петербуржец заплатит более 35,5 млн рублей за борщевик на участке и загрязненную почву

Провести проверку на участке попросила общественная организация "Зеленый фронт".

Красногвардейский районный суд Петербурга наказал мужчину, по вине которого участок в Янино-2 зарос борщевиком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Иск к Олегу Севергину подало Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. К ведомству обратилась организация "Зеленый фронт", после чего началась проверка. Управление выявило, что земельный участок зарос полынью, репейником, иван-чаем, а также борщевиком Сосновского. Высота последнего составляла до 2 метров. На участке прошли земляные работы, в ходе которых завезли грунт неизвестного происхождения. Высота горки достигла 6 метров. Кроме того, там образовалось болото. Участок принадлежит Севергину.

Экспертиза показала, что у почвы высоко опасная категория загрязненности.

Суд взыскал с собственника 35,6 млн рублей в пользу Всеволожского муниципального района. Кроме того, ответчик должен будет в течение полугода обеспечить разработку проекта по рекультивации нарушенных земельных участков и провести работы.

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