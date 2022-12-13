Петербуржец заплатит 1 млн рублей за штрафы ГИБДД своей супруги

В отношении женщины возбудили 150 исполнительных производств.

Генеральный директор строительной фирмы из Петербурга заплатит 1 млн рублей исполнительского сбора из-за любви своей супруги к быстрой езде. Женщина получила 150 штрафов ГИБДД за превышение скорости на служебном автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по городу.

В общей сложности было возбуждено 150 исполнительных производств на 103 тыс. рублей. Установлено, что женщина систематически нарушала правила дорожного движения на служебной иномарке Volkswagen Touareg и игнорировала оплату штрафов. Её супруга предупредили о том, что в случае невыплаты сумма сбора достигнет 10 тыс. рублей за правонарушение.

В итоге машина была объявлена в исполнительный розыск: её обнаружили во дворе на Ленинском проспекте. После ареста мужчина сам вышел на приставов и обещал расплатиться.

Ранее мы сообщили о том, что предполагаемый участник финансовой пирамиды заключён под стражу в Петербурге.

Фото: Piter.TV