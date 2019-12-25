Петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за оскорбления в личных сообщениях в соцсети

Истец просил взыскать с ответчика 10 тысяч рублей за оскорбления в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте".

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании компенсации морального вреда за оскорбления и матерную брань в соцсети. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Истец просил взыскать с ответчика 10 тысяч рублей за оскорбления в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте".

На судебное заседание ответчик не пришел. Суд исследовал переписку и пришел к выводу, что фразы петербуржца носят оскорбительный характер, и удовлетворил иск. Мужчина должен выплатить истцу 10 тысяч рублей.

В конце марта мировой судья назначил петербуржцу штраф в размере 4 тысяч рублей за оскорбления бывшей супруги.

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