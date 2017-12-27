Петербуржец голым в бассейне приставал к несовершеннолетним девочкам

В Василеостровском районе петербуржец обнажился в бассейне, чтобы "склеить" несовершеннолетних.

В Василеостровском районе задержан подозреваемый в педофилии. Сообщается, что мужчина умышленно записался в бассейн, чтобы приставать к несовершеннолетним девочкам.

О безобразном поведении злоумышленника полиции рассказали посетители спортивного заведения. Во время плавания один из визитеров делал недвусмысленные намеки по отношению к малолетним школьницам. Чтобы произвести еще больший эффект, он обнажился под водой.

Преступника поймали на месте с поличным. Им оказался 44-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в сексуальных домогательствах.