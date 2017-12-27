Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербуржец голым в бассейне приставал к несовершеннолетним девочкам
Сегодня, 8:39
0
lesjasap
1492

Петербуржец голым в бассейне приставал к несовершеннолетним девочкам

0
 
 

В Василеостровском районе петербуржец обнажился в бассейне, чтобы "склеить" несовершеннолетних.

В Василеостровском районе задержан подозреваемый в педофилии. Сообщается, что мужчина умышленно записался в бассейн, чтобы приставать к несовершеннолетним девочкам.
 
О безобразном поведении злоумышленника полиции рассказали посетители спортивного заведения. Во время плавания один из визитеров делал недвусмысленные намеки по отношению к малолетним школьницам. Чтобы произвести еще больший эффект, он обнажился под водой.
 
Преступника поймали на месте с поличным. Им оказался 44-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в сексуальных домогательствах.
Все новости района
Теги: бассейн , василеостровский район , нагота , педофил , педофилия , совращение
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5