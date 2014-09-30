Петербуржец закрыл больничный лист у гинеколога

В письме также указали, что информацию о больничном листе передали в Фонд социального страхования.

Петербуржец получил больничный лист у акушера-гинеколога в городской больнице № 20. Об этом во вторнике, 22 ноября, в группе "Транспортный коллапс, Красное Село".

Петербуржцу пришло сообщение на Госуслугах о том, что ему закрыли больничный в СПБ ГБУЗ "Городская больница №20", где он якобы провёл пять дней в стационаре и проходил лечение у врача-акушера-гинеколога Степаненко.

В письме также указали, что информацию о больничном листе передали в Фонд социального страхования. Судя по скриншотам, которые прислал горожанин, ему следует выйти на работу 23 ноября. Позже стало известно, что Фонд социального страхования аннулировал лист мужчины.

Фото: Piter.tv

