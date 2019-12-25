Состоятельный пожилой петербуржец задолжал 800 тысяч рублей за оплату своей квартиры в 337 "квадратов"

Пенсионер пять лет не оплачивал коммунальные услуги.

Пожилой петербуржец пять лет игнорировал оплату за жилое помещение в 337 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов города, все эти годы коммунальная служба Пушкинского района не могла получить от 77-летнего мужчины 821 тысячу рублей.

Отмечается, что коммунальщики после многолетней бесплодной борьбы обратились в суд и инстанция встала на их сторону. Суд постановил взыскать с петербуржца всю задолженность, приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства, однако должник так и не пришел на прием. Приставы запретили регистрационные действия в отношении внедорожника мужчины, а затем нашли всю необходимую сумму на одном из многочисленных банковских счетов петербуржца и целиком ее списали в счет погашения задолженности. После этого мужчина объявился и заявил, что лечится в другой стране и пока не планирует возвращаться в Россию. Кроме того, пенсионер не удивился известию о крупном коммунальном долге и пояснил, что просто забывал оплачивать счета.

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Фото: Piter.TV