Петербуржец задобрил жилинспектора взяткой за незаконную перепланировку квартиры

Уголовное дело о даче взятки, возбужденное в отношении 58-летнего петербуржца, рассмотрят в Дзержинском районном суде города. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, обвинительное заключение по делу уже утверждено.
Следствие полагает, что 23 июня обвиняемый, представляя собственников квартиры в доме №34 по Шпалерной улице, задобрил государственного жилищного инспектора взяткой в 50 тысяч рублей. Взамен на деньги инспектор должен был закрыть глаза на факт самовольной перепланировки жилого помещения. Деятельность злоумышленника удалось пресечь.
В Петербурге суд оштрафовал жилкомсервис за демонтаж элементов в доме – памятнике.
Фото: pixabay
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