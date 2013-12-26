Петербуржец задержал извращенца со спущенными штанами у реки Глухарки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе Петербурга мужчина задержал извращенца на пляже, вызвавшего страх у его семилетней дочери. Происшествие произошло у реки Глухарки. Согласно материалам Telegram-канала "Mash на Мойке", отец отпустил свою дочь в туалет, но вскоре она вернулась с испуганным лицом, рассказывая о незнакомце, прятавшемся в кустах.

Мужчина отправился в заросли и обнаружил там 36-летнего мигранта с расстегнутыми штанами, который пытался скрыться от взгляда прохожих. В результате между ними вспыхнула драка.

Полиция, прибывшая на место инцидента, забрала подозреваемого в отделение, проверив его документы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV