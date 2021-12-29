Петербуржец задержал мужчину, подозреваемого в домогательствах его 9-летнего сына

Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

В среду, 5 января, в полицию Красносельского района обратилась женщина и сообщила, что неизвестный домогался ее 9-летнего сына. Об этом стало известно Piter.tv.

К дому №5 по улице Катерников прибыли правоохранители, которые приняли из рук отца пострадавшего мальчика мужчину, которого подозревают в преступлении. Отец мальчика самостоятельно задержал предполагаемого преступника.

Предполагаемым растлителем оказался 41-летний безработный из Киришей. Задержанного отправили в психиатрическую больницу. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

Фото: Piter.tv