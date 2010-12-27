Петербуржец задолжал сыну 610 тысяч рублей

Житель Петербурга не платил сыну алименты в течение 17 лет. Однако на 18 День рождения мужчина решил сделать подарок сыну и выплатит ему 610 тыс. рублей.

Житель Санкт-Петербурга, который не выплачивал алименты решил сделать подарок в день совершеннолетия. Мужчина пришел в судебные приставы и попросил, чтобы рассчитали его задолженность перед сыном. Сумма оказалась не маленькой - 610 тыс. рублей.

Известно, что ранее мужчину приговорили к 20 часам обязательных общественных работ. Однако это не вызвало быстрого погашения долга, отчего житель Петербурга по-прежнему не выплачивал алименты. Стоит отметить, что должник не трудоустроен, а также не имеет в собственности имущества.

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали, что мужчина намерен сделать подарок сыну и выплатит алименты. Кроме того, в пресс-службе отметили, что петербуржец оформил кредит и пообещал отправить деньги сыну до судебного заседания.