Во вторник, 24 декабря, в Петербурге осудили мужчину, выстрелившего в детей из сигнального оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Как оказалось, инцидент произошел 14 сентября во дворе 10-го дома по Весельной улице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил проявить "пьяную удаль и грубое озорство, желая обратить на себя внимание окружающих циничным поведением". В итоге петербуржец выстрелил из сигнального оружия и попал в голову одному из детей.
Мужчину отправили в колонию на 10 месяцев.
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Фото:pixabay
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