На проспекте Косыгина петербуржец вырвал у пенсионерки сумку с продуктами

В Красногвардейском районе преступник украл у старушки сумку с продуктами питания.

Вечером 1 ноября в Красногвардейском районе Петербурга 47-летний петербуржец ограбил бабушку, вырвав из рук пожилой женщины сумку с продуктами. Прохожие помогли пенсионерке вызвать сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел вблизи дома номер 26 по проспекту Косыгина.

Подозреваемого поймали по “горячим следам”. Злоумышленника нашли в соседнем дворе. Рядом с ним находилась похищенная сумка, которую впоследствии изъяли оперативники.

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.