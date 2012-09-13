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На проспекте Косыгина петербуржец вырвал у пенсионерки сумку с продуктами
Сегодня, 14:27
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lesjasap
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На проспекте Косыгина петербуржец вырвал у пенсионерки сумку с продуктами

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В Красногвардейском районе преступник украл у старушки сумку с продуктами питания.

Вечером 1 ноября в Красногвардейском районе Петербурга 47-летний петербуржец ограбил бабушку, вырвав из рук пожилой женщины сумку с продуктами. Прохожие помогли пенсионерке вызвать сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел вблизи дома номер 26 по проспекту Косыгина. 
 
Подозреваемого поймали по “горячим следам”. Злоумышленника нашли в соседнем дворе. Рядом с ним находилась похищенная сумка, которую впоследствии изъяли оперативники. 
 
В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Теги: квасногвардейский район , ограбление , проспект косыгина
Категории: Новости СПб

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