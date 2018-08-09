Петербуржец вернулся из Китая и заразил корью 8 человек

Многие жильцы даже в этом случае отказались от вакцинации.

Во Фрунзенском районе после новогодних каникул был обнаружен очаг кори. Об этом журналистам рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

После новогодних каникул из Китая в Петербург вернулся молодой человек, который заразился корью за границей. Так как он поздно обратился к врачам и поздно был госпитализирован, в доме, где он проживал, заразиться успели восемь человек.

Мы столкнулись с такой проблемой, что люди не хотят делать прививки от кори. Нам приходилось приходить с полицией. Прививки отказывалась делать и семья, где уже заболел один человек. С чем связано это нежелание прививаться, не понятно. Наталия Башкетова

Эксперты делают акцент на том, что не заразиться корью можно только в двух случаях: если болезнь уже была перенесена или если была сделана прививка. В ноябре Петербург заказал у Минздрава 170 тысяч вакцин от кори.

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