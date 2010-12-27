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Петербуржец, утопивший подругу в ванной, сел на 8 лет
Сегодня, 18:09
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Butenko
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Петербуржец, утопивший подругу в ванной, сел на 8 лет

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Подсудимый признал свою вину.

Алкоголь и жестокость довели до тюрьмы петербуржца Федора Л. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как стало известно Piter.TV, мужчина утопил свою подругу в ванне в ноябре прошлого года. За это жестокое преступление Красногвардейский районный суд приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Из материалов дела следует, что 22 ноября 2017 года Федор Л. находился в одной квартире на проспекте Косыгина со своей знакомой. Мужчина изрядно выпил и решил убить молодую девушку. Он дождался, когда соседка погрузится в ванну, а затем утопил несчастную в воде. Следствие узнало, что убийца держал голову женщины под водой, пока та не задохнулась. При этом он прерывал все попытки несчастной уцепиться за край ванны и вылезти наружу.

Убийца признал свою вину в зале суда. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

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Теги: новости питера , происшествия спб , что случилось в петербурге
Категории: Криминальные происшествия

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