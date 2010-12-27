Фото: торговый центр "Континент" на "Звездной" эвакуировали

Сотни людей выведены на улицу.

В Петербурге эвакуирован крупный торговый центр на юге города. Как сообщает "Мегаполис", в 15.02 посетителей и сотрудников ТРЦ "Континент" вывели на улицу. Речь идет о "Континенте" на "Звездной" в Сети уже появились фотографии эвакуации.

Причины чрезвычайного происшествия пока что не уточняются. В социальных сетях петербуржцы предполагают, что людей могли эвакуировать в рамках масштабной проверки торговых центров в Санкт-Петербурге. Ранее мы писали, что в городе проверят более 80 торговых помещений в связи с трагедией в кемеровской "Зимней вишне".

На снимке, сделанном очевидцем, можно разглядеть несколько сотен человек, стоящих на крыльце торгово-развлекательного центра. На улице идет дождь, поэтому они вынуждены скрываться под зонтиками и капюшонами. Очевидцы уточняют, что работники ТРЦ смогли вывести всех из здания достаточно оперативно.

Фото: Мегаполис