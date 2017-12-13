На улице Достоевского петербуржец разбился об асфальт

В центре города очевидцы нашли мертвого мужчину под окнами жилого дома.

В центре Петербурга разбился человек. Инцидент произошел по улице Достоевская у дома номер 20-22. В районе половины девятого вечера 11 февраля прохожие обнаружили мертвое тело мужчины. Позже выяснилось, что погибшему было 42 года. Информация поступила от представителей пресс-службы ГУ МВД по региону.

Известно, что жертва выпала из окна пятого этажа. Свидетели произошедшего рассказывают, что и петербуржец, и двор были залиты кровью. Пострадавший погиб на месте в результате полученных травм.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.