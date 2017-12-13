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На улице Достоевского петербуржец разбился об асфальт
Сегодня, 9:03
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lesjasap
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На улице Достоевского петербуржец разбился об асфальт

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В центре города очевидцы нашли мертвого мужчину под окнами жилого дома.

В центре Петербурга разбился человек. Инцидент произошел по  улице Достоевская у дома номер 20-22. В районе половины девятого вечера 11 февраля прохожие обнаружили мертвое тело мужчины. Позже выяснилось, что погибшему было 42 года. Информация поступила от представителей пресс-службы ГУ МВД по региону.  
 
Известно, что жертва выпала из окна пятого этажа. Свидетели произошедшего рассказывают, что и петербуржец, и двор были залиты кровью. Пострадавший погиб на месте в результате полученных травм.
 
В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. 
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Теги: мвд , падение , трагедия , улица достоевского
Категории: Новости СПб Происшествия

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