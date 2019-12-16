Лжеминер пригрозил взорвать железнодорожную станцию "Удельная"

Представившегося Михаилом Евгеньевичем хулигана тут же задержала полиция.

В воскресенье, 19 апреля, в дежурную полицейскую часть позвонил мужчина, представился Михаилом Евгеньевичем Семеновым и заявил, что около железнодорожной станции "Удельная" заложено взрывное устройство. Передав сообщение, минер отключился, рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция заметила возле "Удельной" подозрительного человека, который, завидев, стражей порядка, разбил свой мобильный телефон и бросился наутек. Полицейские оперативно задержали беглеца, им оказался тот самый телефонный хулиган. Примечательно, что 49-летний неработающий мужчина назвал свои настоящие имя и отчество, когда угрожал взрывом. "Заминировать" станцию злоумышленник решил просто так.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay