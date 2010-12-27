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Петербуржец убил жену и вызвал на место происшествия полицейских
Сегодня, 13:06
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Shdaria
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Петербуржец убил жену и вызвал на место происшествия полицейских

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Петербуржец убил бывшую жену и рассказал об этом сотрудникам полиции.

Общение разведенных мужа и жены закончилось убийством. Известно, что бывший муж убил женщину из-за ее нового любовнка.
 
В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что в июля 2017 года петербуржец приглись к себе в гости бывшую супругу, у которой уже имелся новый возлюбленный. Мужчина в алкогольном опьянении к этому отнесся агресивно. Взяв в руки оружие он выстрялил гостье в голову, от чего та скончалось на месте происшествия.
 
Злоумышленник быстро осознал, что совершил преступление и сам вызвал полицию, которой он все рассказал по существу. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Калининский районный суд. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , убил жену
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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