Петербуржец сдал оружие, которое привез 25 лет назад из Приднестровья

Мужчина ждал с 1992 года, чтобы отдать оружие полиции.

Как стало известно, в правоохранительные органы обратился пожилой петербуржец, который после 25-летнего владения оружием, решил его сдать. Сообщается, что мужчина принес автоматы, ручные гранаты и патроны. Инцидент произошел накануне его 69-летия.

Выяснилось, что оружие и боеприпасы пенсионер привез в Северную столицу со времен военного конфликта в Приднестровье. Спустя 25 лет мужчина решил проявить сознательности и рассказал о спрятанном арсенале на собственной даче в Красносельском районе. Оперативники выехали по адресу улица Новостроек в садоводство Веретено-2”, где нашли два “Калашникова”, полторы сотни патронов, 11 взрывателей и 11 гранат Ф-1.

В настоящее время оружие направлено на экспертизу.