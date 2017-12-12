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Петербуржец сдал оружие, которое привез 25 лет назад из Приднестровья
Сегодня, 8:51
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lesjasap
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Петербуржец сдал оружие, которое привез 25 лет назад из Приднестровья

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Мужчина ждал с 1992 года, чтобы отдать оружие полиции.

Как стало известно, в правоохранительные органы обратился пожилой петербуржец, который после 25-летнего владения оружием, решил его сдать. Сообщается, что мужчина принес автоматы, ручные гранаты и патроны. Инцидент произошел накануне его 69-летия.
 
Выяснилось, что оружие и боеприпасы пенсионер привез в Северную столицу со времен военного конфликта в Приднестровье. Спустя 25 лет мужчина решил проявить сознательности и рассказал о спрятанном арсенале на собственной даче в Красносельском районе. Оперативники выехали по адресу улица Новостроек  в садоводство Веретено-2”, где нашли два “Калашникова”, полторы сотни патронов, 11 взрывателей и 11 гранат Ф-1.
 
В настоящее время оружие направлено на экспертизу.
Теги: арсенал , военный конфликт , оружие , пенсионер , приднестровье
Категории: Новости СПб

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