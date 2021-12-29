Петербуржец построил снежную копию храма Спас на Крови на Ланском шоссе

Петербуржец Владимир Кузьмин достроил копию храма Спас на Крови во дворе дома №3к2 на Ланском шоссе. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
На скульптуру с человеческий рост ушло больше недели, однако точные сроки неизвестны. Несмотря на недавнее потепление, она выстояла. Центральный купол храма выполнен в оригинальном цвете, только на его создание было потрачено семь дней.
Строительство скульптуры началось в конце 2021 года. Владими Кузьмин создает снежные скульптуры с 2010 года. Он уже создал копии Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн и других достопримечательностей Петербурга.
Фото: Александр Ласеев / Инстаграм
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