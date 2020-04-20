Создатель приложения с "COVID режимом" рассказал о наплыве новых пользователей

Некоторое время серверы не справлялись с нагрузкой, и приложение работало некорректно.

Приложение Sight Safari было разработано программистом из Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО Егором Смирновым специально для туристов, желающих увидеть интересные достопримечательности Петербурга.



Однако в связи с пандемией коронавируса количество туристов в городе резко сократилось, поэтому в приложение добавили специальный "COVID режим", позволяющий избегать запрещенных городских зон. Приложение поможет сделать прогулки во время пандемии безопасными и защитит от возможных штрафов.

За один день я сделал этот режим. Все, что нужно было сделать, это переключить режим парков, например, с достопримечательности на негативный тип. В приложении уже были негативные объекты, чтобы не заводить туристов в промзоны или гаражи. Поэтому надо было лишь добавить туда парки и детские и спортивные площадки. Егор Смирнов, создатель приложения

Данные о расположении скверов, парков и площадок разработчик берет из ОpenStreetMap, вики-карты, которую наполняют сами люди.

После добавления особого режима приложение скачали тысячи человек, в оснвном, из Петербурга, однако из-за наплыва новых пользователей серверы временно не справились с нагрузкой. Егор воспринял случившееся как хороший опыт, позволяющий улучшить всю структуру софта.

То, что сейчас случилось, можно воспринимать как стресс-тест. Мы выявили слабые места в нашей инфраструктуре, что она не сразу справилась с нагрузкой. Набежала толпа пользователей, оставила какие-то комментарии и пожелания. Мы все эти знания в будущем применим, и будем развивать проект дальше. Егор Смирнов, создатель приложения

Видео: Piter.TV

