Можно ли передвигаться по Петербургу и быть оштрафованным – объясняет юрист

Александр Передрук, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга отвечает на самые насущные вопросы касательно штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге.

Можно ли сейчас передвигаться по городу?

В Петербурге один из самых либеральных режимов самоизоляции. По большому счету, каких-либо ограничений в передвижении граждан по улице у нас нет. Можно пользоваться общественным транспортом. Не нужны никакие спецпропуска, и это все касается лиц до 65 лет. Люди старше 65 лет должны в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу. Что касается автомобилей – пока в городе нет никаких ограничений.

Что будет, если нарушить постановление правительства?

Любой гражданин, который нарушит запрет, установленные правительством под номером 121, которое было введено в целях противодействия пандемии короновируса, может быть привлечен к административной ответственности. В настоящий момент по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях эта норма предусматривает санкцию за нарушение правил поведения при режиме ЧС и при угрозе возникновения этого режима. Сейчас у нас как раз такая ситуация, когда введен, фактически, постановлением правительства Петербурга режим повышенной готовности. Любой гражданин, который приходит, например, на площадку детскую или в парк (места массового скопления людей) может быть привлечен к административной ответственности и получить либо предупреждение, либо штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Я иду или еду по улице по своим делам. Что будет, если меня остановит полицейский?

Что касается обычных граждан, которые просто гуляют по улицам – им рекомендовано не выходить на улицу. Но это рекомендация, поэтому остается на усмотрение самого гражданина. Полицейские действительно в праве составлять протокол об административаных правонарушениях, и в этой ситуации запретить им это делать невозможно. С другой стороны, насколько законно составлен протокол – в дальнейшем будет разбираться суд. Если полицейский предлагает составить протокол на месте – не нужно от этого отказываться, необходимо получать копию соответствующего процессуального документа. В дальнейшем необходимо приходить в суд и отстаивать свою позицию и права. Платить полицейским штраф на месте не нужно – наказание все равно назначает только суд.

В Петербурге уже есть случаи задержания жителей из-за нарушения режима самоизоляции?

Сейчас есть несколько десятков дел в судах Петербурга, связанных с нарушенимем режима самоизоляции, и все эти дела, как правило, связаны с гражданами, которые не выполняли подписания санитарного врача, либо связанные с теми или иными организациями, которые предоставляли, например, услуги питания, не соблюдали ограничения, связанные с необходимостью закрытия заведений – временно приостановить работу. А что касается правонарушений по 20.6.1 20.6.1 КоАП РФ – за нарушение условий режима повышенной готовности, то таких правонарушений в Петербурге пока что нет.

Видео: Piter.TV