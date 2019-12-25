Петербуржцы могут построить безопасный маршрут благодаря новому приложению

В пешеходном навигаторе Sight Safari появился "Режим COVID".

Программист из Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО Егор Смирнов разработал "Режим COVID" для приложения Sight Safari. Об этом стало известно из сообщества "Красивый Петербург".

Без этого режима пешеходный навигатор выстраивает путь через красивые и интересные места города, но сейчас позволяет горожанам избежать парков, скверов и других запрещенных мест, через которые нельзя проходить. Однако данные берутся из открытых геоданных, они могут быть неточными, поэтому следует быть аккуратным и самому. Отметим, что созданный петербуржцем сервис работает не только в Петербурге, но и других городах России.

Ранее мы писали, что церковь подарила пасхальные куличи заключенным Петербурга.

Фото: Sight Safari - интересные пешеходные маршруты / Вконтакте