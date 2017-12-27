Петербуржец сообщил об угоне автомобиля, чтобы "отмазаться" от ДТП

В Красногвардейском районе полиция раскрыла преступления об угоне машины и ДТП одновременно и за 12 минут.

В Красногвардейском районе петербуржец сообщил о похищении автомобиля, чтобы не стать фигурантом аварии. Данное дело правоохранительные органы раскрыли за 12 минут.

Заявление об угоне иномарки “Шевроле Нива” поступило ночью 25 января. Через несколько минут машину нашли у дома номер 25 по проспекту Испытателей. Оперативники не нашли следов похищения, однако, на транспортном средстве выявлены повреждения. Информацию об аварии проверили и она подтвердилась. Также автомобиль попал на камеры видеонаблюдения в январе 2018 года. На записи видно, что мужчина, лишенный водительских прав, садится в салон и отъезжает от дома. Спустя сутки владелец напился и решил заявить о пропаже машины, чтобы избежать последствий совершенного ДТП.