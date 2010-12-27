Подозреваемый в сбыте наркотиков петербуржец скончался в отделе полиции

Его экстренно доставили в реанимацию, но спасти мужчину не удалось.

Петербуржец скончался, побывав в отделении правоохранительных органов Петербурга. Оттуда его пришлось экстренно госпитализировать в больницу, но врачи не смогли помочь пациенту. Инцидент произошел 24 февраля в Колпинском районе города.

В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка. По данным Следственного комитета, погибшего доставили прямиком в реанимационное отделение из полицейского участка. У представителей закона мужчина появился из-за подозрений в распространении наркотических веществ. Там местному жителю неожиданно стало плохо. Причины гибели устанавливают эксперты.

Фото: Piter.tv