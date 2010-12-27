Петербуржец решил "взорвать" квартиру бывшей возлюбленной по улице Бабушкина

Бездомный отомстил экс-сожительнице, "заминировав" ее квартиру.

В Невском районе полиция разыскивает телефонного террориста, планировавшего "взорвать" жилой дом по улице Бабушкина. По данным оперативников, звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил от 57-летнего бездомного. Его местонахождение в настоящее время устанавливается.

Звонок диспетчеру экстренной службы был совершен в половине седьмого вечера 18 апреля. Звонивший мужчина не представился, но рассказал, что в одной из квартир дома 101 корпус 1 по Бабушкина установлено взрывное устройство. По его информации, в помещении спрятан тротил. После этого месседжа аноним завершил связь. Представители закона смогли установить, что петербуржец звонил с мобильного устройства.

Полиция выехала на место предполагаемого теракта. По указанному адресу (аноним указал точную квартиру) проживает 50-летняя местная жительница. Петербурженка сказала, что получила такой же звонок о бомбе от бывшего любовника. с которым ранее проживала. Она добавила, что сейчас мужчина не имеет постоянного места жительства.

Эвакуацию было решено не проводить. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay.com