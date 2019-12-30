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Петербуржец разлил ртуть и ушел из дома
Сегодня, 19:40
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Петербуржец разлил ртуть и ушел из дома

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О том, что мужчина разлил ядовитое вещество, он никому не сообщил.

Петербуржца могут привлечь к ответственности за то, что он разбил колбу ртутного контрактора и не сообщил об этом своим близким. Прокуратура Петербурга направила уголовное дело в суд. 

Ведомство Фрунзенского района обвиняет инженера по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности"). 

Осенью 2018 года мужчина разбил колбу с опасным веществом и ушел с места преступления. В квартире также находились его жена и внук.  По данным пресс-службы прокуратуры, обвиняемый знал о ядовитости вещества. 

Кроме того, через час после момента происшествия пары ртути достигли в воздухе максимальной концентрации. Таким образом, петербуржец оставил в опасности своих родственников, которые не могли принять меры по самосохранению. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ФАС проверит рекламу "Арбидола", пообещавшую бороться с коронавирусом. 

Фото: Википедия 

Теги: ртуть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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