Петербуржец разлил ртуть и ушел из дома

Петербуржца могут привлечь к ответственности за то, что он разбил колбу ртутного контрактора и не сообщил об этом своим близким. Прокуратура Петербурга направила уголовное дело в суд.
Ведомство Фрунзенского района обвиняет инженера по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности").
Осенью 2018 года мужчина разбил колбу с опасным веществом и ушел с места преступления. В квартире также находились его жена и внук. По данным пресс-службы прокуратуры, обвиняемый знал о ядовитости вещества.
Кроме того, через час после момента происшествия пары ртути достигли в воздухе максимальной концентрации. Таким образом, петербуржец оставил в опасности своих родственников, которые не могли принять меры по самосохранению.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ФАС проверит рекламу "Арбидола", пообещавшую бороться с коронавирусом.
Фото: Википедия
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