Юный петербуржец украл у постояльца гостиницы iPhone и с его помощью стал миллионером

С помощью приложения в телефоне злоумышленник смог снять со счета 900 000 тысяч рублей.

Петербургские полицейские задержали юного грабителя, которого подозревают в краже мобильного телефона и денежных средств с карты постояльца гостиницы в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Заявление в полицию поступило от 18-летнего гражданина, который рассказал, что в начале декабря 2018 в гостинице на Двинской кто-то украл у него iPhone 5s. С помощью приложения в телефоне злоумышленник смог снять со счета 900 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области

По подозрению в данном преступлении в феврале задержали 18-летнего петербуржца. Он был изобличен в совершении данного преступления и отпущен под подписку о невыезде.

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