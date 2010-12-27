  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Юный петербуржец украл у постояльца гостиницы iPhone и с его помощью стал миллионером
Сегодня, 10:34
40
nastya960

Юный петербуржец украл у постояльца гостиницы iPhone и с его помощью стал миллионером

0 0

С помощью приложения в телефоне злоумышленник смог снять со счета 900 000 тысяч рублей.

Петербургские полицейские задержали юного грабителя, которого подозревают в краже мобильного телефона и денежных средств с карты постояльца гостиницы в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Заявление в полицию поступило от 18-летнего гражданина, который рассказал, что в начале декабря 2018 в гостинице на Двинской кто-то украл у него iPhone 5s. С помощью приложения в телефоне злоумышленник смог снять со счета 900 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области

По подозрению в данном преступлении в феврале задержали 18-летнего петербуржца. Он был изобличен в совершении данного преступления и отпущен под подписку о невыезде.

Фото: pixabay

 

Местоположение на карте:

Теги: iphone, гостиница, кража, миллонер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий