Петербуржец мгновенно заплатил 30 тысяч штрафа, испугавшись пересудов на работе

Жителя Приморского района вынудили заплатить штраф за вождение в пьяном состоянии, просто прислав исполнительный лист на работу. Он испугался пересудов и погасил долг.

Судебный приставы Приморского района нашли подход к должнику. 28-летнему мужчине исполнительный лист на уплату штрафа за пьяное вождение прислали прямо на работу. После этого горе-водитель оплатил штраф моментально. Он испугался, что на работе будут ходить сплетни о нем.

К ответственности петербуржца привлекли инспекторы ГИБДД за вождение в нетрезвом состоянии. В итоге водителя приговорили к 30 тысячам штрафа. За исполнением наказания следили судебные приставы.

Сотрудники УФССП Западного отдела Приморского района уведомили мужчину о последствиях в случаи неуплаты. Но должник не торопился отдавать деньги государству.