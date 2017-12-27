Петербуржец мгновенно заплатил 30 тысяч штрафа, испугавшись пересудов на работе

Судебный приставы Приморского района нашли подход к должнику. 28-летнему мужчине исполнительный лист на уплату штрафа за пьяное вождение прислали прямо на работу. После этого горе-водитель оплатил штраф моментально. Он испугался, что на работе будут ходить сплетни о нем.
К ответственности петербуржца привлекли инспекторы ГИБДД за вождение в нетрезвом состоянии. В итоге водителя приговорили к 30 тысячам штрафа. За исполнением наказания следили судебные приставы.
Сотрудники УФССП Западного отдела Приморского района уведомили мужчину о последствиях в случаи неуплаты. Но должник не торопился отдавать деньги государству.
Оплата последовала только после того, как исполнительный лист был направлен работодателю должника для удержания долга из заработной платы. Как выяснилось, неплательщика стимулировали боязнь огласки и потери уважения коллег.
Пресс-служба УФССП по Петербургу